375 тысяч квадратных метров жилья ввели в Красноярском крае с начала года

С марта 2025 года в России действует закон, регулирующий строительство частных домов с использованием эскроу-счетов. Деньги покупателей замораживаются на спецсчете и перечисляются подрядчику только после завершения работ и регистрации права собственности. Подрядчики обязаны раскрывать полную информацию о своей деятельности и проектах.