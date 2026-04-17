375 тысяч квадратных метров жилья ввели в Красноярском крае с начала года

За первый квартал в Красноярском крае построили 375 тысяч квадратных метров жилья. Из них 285 тысяч пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), 90 тысяч — на многоквартирные дома, сообщили в региональном минстрое.
Как отметил министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин, прошлый год стал рекордным для частного домостроения — ввели 765 тысяч «квадратов». По данным банков, самой востребованной нишевой ипотекой стала покупка земельных участков (более 30%).
С марта 2025 года в России действует закон, регулирующий строительство частных домов с использованием эскроу-счетов. Деньги покупателей замораживаются на спецсчете и перечисляются подрядчику только после завершения работ и регистрации права собственности. Подрядчики обязаны раскрывать полную информацию о своей деятельности и проектах.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в крае планируют построить не менее миллиона квадратных метров жилья.
