375 тысяч квадратных метров жилья ввели в Красноярском крае с начала года

В 2026 году в крае планируют построить не менее миллиона квадратных метров жилья.

За первый квартал в Красноярском крае построили 375 тысяч квадратных метров жилья. Из них 285 тысяч пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), 90 тысяч — на многоквартирные дома, сообщили в региональном минстрое.

Как отметил министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин, прошлый год стал рекордным для частного домостроения — ввели 765 тысяч «квадратов». По данным банков, самой востребованной нишевой ипотекой стала покупка земельных участков (более 30%).

С марта 2025 года в России действует закон, регулирующий строительство частных домов с использованием эскроу-счетов. Деньги покупателей замораживаются на спецсчете и перечисляются подрядчику только после завершения работ и регистрации права собственности. Подрядчики обязаны раскрывать полную информацию о своей деятельности и проектах.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в крае планируют построить не менее миллиона квадратных метров жилья.

Ранее мы сообщали, что на карте Арктики может появиться мыс в честь капитана ледокола Юрия Кучиева.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
