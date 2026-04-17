Идет прием заявлений на участие в предварительном голосовании Единой России

Руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Марина Булгакова подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов для последующего выдвижения от партии на выборы в Госдуму. Они пройдут в сентябре этого года.
При подаче документов присутствовали члены регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования. В их числе первый заместитель секретаря реготделения партии, руководитель фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе Виктор Логвинов.
Напомним, в предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.
В этом году выдвижение кандидатов стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнётся 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.