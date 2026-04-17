Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчан зовут поучаствовать в интеллектуальной игре «Наша Победа»

Проверить свои знания военной истории можно будет накануне Дня Победы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Накануне Дня Победы, 5 мая, пройдёт международная историческая интеллектуальная онлайн-игра «Наша Победа». Регистрация участников уже идёт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Интеллектуальное соревнование проводит партия «Единая Россия» в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети».

Участники ответят на 15 вопросов об истории Великой Отечественной войны. Вопросы подготовлены на основе архивных документов, фотографий и видеоматериалов.

Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 лет. По итогам каждой игры будут определены 10 лучших участников из России и 5 — среди международных. Все финалисты получат именные сертификаты, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов за минимальное время, будут отмечены ценными призами от организаторов.

Регистрация участников идет на официальном сайте: игра-нашапобеда.рф.

Викторина для жителей Дальневосточного федерального округа начнется 5 мая в 17:00 по местному времени.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше