Хабаровчан зовут поучаствовать в интеллектуальной игре «Наша Победа»

Накануне Дня Победы, 5 мая, пройдёт международная историческая интеллектуальная онлайн-игра «Наша Победа». Регистрация участников уже идёт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Интеллектуальное соревнование проводит партия «Единая Россия» в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети».
Участники ответят на 15 вопросов об истории Великой Отечественной войны. Вопросы подготовлены на основе архивных документов, фотографий и видеоматериалов.
Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 лет. По итогам каждой игры будут определены 10 лучших участников из России и 5 — среди международных. Все финалисты получат именные сертификаты, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов за минимальное время, будут отмечены ценными призами от организаторов.
Регистрация участников идет на официальном сайте: игра-нашапобеда.рф.
Викторина для жителей Дальневосточного федерального округа начнется 5 мая в 17:00 по местному времени.