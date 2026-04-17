Жителям ЕАО помогут восстановить учет электроэнергии через прокуратуру.

Прокуратура Ленинского района встала на защиту прав потребителей электроэнергии в селе Лазарево. Ведомство потребовало от энергетической компании незамедлительно заменить вышедшие из строя индивидуальные приборы учета, добавила прокуратура по ЕАО. Подробнее в материале «Комсомольской правды».
В ходе проверки выяснилось, что жители села обращались в АО «ДРСК» еще в начале 2026 года. Экспертиза филиала «Электрические сети ЕАО» официально признала счетчики неисправными, однако к замене оборудования компания приступила выборочно.
«В нарушение федерального законодательства, отводящего полгода на замену приборов учета, работы были произведены не в полном объеме», — уточнили в надзорном органе.
На текущий момент прокуратура внесла представление руководителю сетевой организации. Ведомство следит за тем, чтобы права жителей Лазарево были полностью восстановлены, а учет потребляемого электричества приведен в соответствие с нормативами.
