В Хабаровске мужчина угрожал убийством сестре супруги огнём

В Хабаровске участковые уполномоченные полиции задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством родственнице своей супруги. — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Как рассказали в полиции, с заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Комсомольска-на-Амуре. Она сообщила, что во время конфликта её сестре угрожал расправой муж родственницы.
По предварительным данным, инцидент произошёл в доме на улице Серышева в Кировском районе Хабаровска. Между супругами возник бытовой конфликт, в ходе которого 39-летний мужчина, работающий монтером пути и ранее не замеченный в агрессивном поведении, начал высказывать претензии жене.
На фоне ссоры женщина обратилась за помощью к сестре, которая приехала из Комсомольска-на-Амуре. Однако конфликт продолжился уже с её участием.
В ходе скандала мужчина стал угрожать гостье убийством. По версии следствия, он вылил на её ноги горючую жидкость и демонстрировал зажигалку, подтверждая свои намерения.
Прибывшие участковые уполномоченные полиции отдела № 7 УМВД России по Хабаровску задержали подозреваемого на месте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по статье составляет до двух лет лишения свободы.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.