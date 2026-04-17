Воронежский аэропорт заплатит автомобилистке почти 600 тыс руб за разбитую машину

Упавшее дерево повредило машину на стоянке аэропорта Воронежа.

Источник: Комсомольская правда

Администрация аэропорта должна возместить ущерб жительнице Воронежа за повреждение машины упавшим деревом. Этого владелица покореженного авто добилась через суд.

Дерево упало на «Фольксваген Поло», припаркованный возле здания отеля аэропорта Воронежа, в сентябре 2024 года. Суд пришел к выводу, что ущерб причинен из-за бездействия ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», не принявшего мер по вырубке аварийных деревьев. И постановил взыскать с аэропорта сумму ущерба и судебные издержки — 609 тыс руб.

Администрация аэропорта подала аппеляцию. Однако судебная коллегия по гражданским делам Воронежского облсуда 14 апреля признала выводы Рамонского райсуда в части оснований для взыскания ущерба законными. Суд апелляционной инстанции лишь уменьшил расходы на оплату услуг представителя с 48 тыс до 24 тыс рублей.