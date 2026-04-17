Воронежский аэропорт заплатит автомобилистке почти 600 тыс руб за разбитую машину

Дерево упало на «Фольксваген Поло», припаркованный возле здания отеля аэропорта Воронежа, в сентябре 2024 года. Суд пришел к выводу, что ущерб причинен из-за бездействия ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», не принявшего мер по вырубке аварийных деревьев. И постановил взыскать с аэропорта сумму ущерба и судебные издержки — 609 тыс руб.