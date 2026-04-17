Гонка бомбардиров решилась в концовке — Макдэвид обошел Кучерова

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, опередив Никиту Кучерова на финише сезона.
Форвард завершил чемпионат с 134 очками, включая 48 шайб и 86 результативных передач. Нападающий «Тампы-Бэй» набрал около 130 очков и уступил несколько баллов в итоговом зачете.
По ходу сезона лидеры неоднократно менялись. В марте вперед выходил Кучеров, который удерживал первое место благодаря серии результативных матчей. В начале апреля Макдэвид сократил отставание и вышел в лидеры.
К заключительным играм разрыв между хоккеистами оставался минимальным. Канадец сумел сохранить преимущество и завершил сезон на первой позиции.
Этот титул стал для Макдэвида шестым в карьере. Кучеров завершил регулярный чемпионат на втором месте.
