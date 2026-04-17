В Ростовской области за сутки потушили семь пожаров

В Ростовской области за сутки потушили семь пожаров. По данным регионального управления МЧС, все зафиксированные пожары имели техногенный характер.

Помимо тушения пожаров, экстренные службы пять раз направлялись на места дорожно-транспортных происшествий для устранения их последствий. В общей сложности к выполнению задач было привлечено 96 сотрудников спасательных формирований и 24 единицы специализированной техники.

Также сообщается, что на 17 апреля в 16 муниципальных образованиях региона запланировано проведение полсотни профилактических отжигов сухой травы и растительности.