В Ростовской области за сутки потушили семь пожаров. По данным регионального управления МЧС, все зафиксированные пожары имели техногенный характер.
Помимо тушения пожаров, экстренные службы пять раз направлялись на места дорожно-транспортных происшествий для устранения их последствий. В общей сложности к выполнению задач было привлечено 96 сотрудников спасательных формирований и 24 единицы специализированной техники.
Также сообщается, что на 17 апреля в 16 муниципальных образованиях региона запланировано проведение полсотни профилактических отжигов сухой травы и растительности.