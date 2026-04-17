Нижегородские власти разъяснили порядок выплат пострадавшим от паводка

Это возможно только в случае введения режима ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве региональной безопасности Нижегородской области рассказали, при каких условиях жители, чьи дома и участки пострадали от весеннего половодья, могут рассчитывать на компенсации. Выплаты производятся только после официального объявления режима чрезвычайной ситуации.

В настоящее же время в регионе в связи с паводком действует режим повышенной готовности, который не предполагает автоматических выплат.

Между тем паводковая ситуация постепенно улучшается. Если 13 апреля в области были затоплены 13 жилых и 57 дачных домов, 1209 приусадебных участков, 14 низководных мостов и 10 участков автодорог, то сегодня, по данным МЧС, количество подтопленных участков сократилось до менее чем 200. Вода продолжает уходить с территорий. О том, как Нижегородская область выживает в период большой воды, «Комсомолка» писала ранее.