Нижегородские власти разъяснили порядок выплат пострадавшим от паводка

В министерстве региональной безопасности Нижегородской области рассказали, при каких условиях жители, чьи дома и участки пострадали от весеннего половодья, могут рассчитывать на компенсации. Выплаты производятся только после официального объявления режима чрезвычайной ситуации.
В настоящее же время в регионе в связи с паводком действует режим повышенной готовности, который не предполагает автоматических выплат.
Между тем паводковая ситуация постепенно улучшается. Если 13 апреля в области были затоплены 13 жилых и 57 дачных домов, 1209 приусадебных участков, 14 низководных мостов и 10 участков автодорог, то сегодня, по данным МЧС, количество подтопленных участков сократилось до менее чем 200. Вода продолжает уходить с территорий.