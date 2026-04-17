Красноярцам посоветовали, как правильно питаться после Великого поста

В первую неделю после поста лучше употреблять пищу на пару, тушеную или отварную, а также много овощей, фруктов и жидкости. Большая ошибка — употребление алкоголя и газировок, от них лучше отказаться. Эти напитки опасны в сочетании с тяжелой мясной пищей и продуктами, вызывающими раздражение слизистой оболочки. Только чистая вода и травяные чаи помогут переварить тяжелую пищу, а также качественные и безопасные продукты.