Красноярцам посоветовали, как правильно питаться после Великого поста

Специалисты Красноярского филиала ЦОК АПК рассказали, как после Великого поста без нагрузки на пищеварение перейти к обычному питанию и какие злаковые культуры могут оказать помощь.
По словам экспертов, правильный выход из поста — это не съесть все, что есть в холодильнике, а осторожное возвращение к привычному рациону.
«Резкая смена ограниченного растительного питания на большое количество жиров и белков вызывает нагрузку на сердце и сосуды, также метаболический шок. А переедание печеного, куличей, яиц и жирного мяса на Пасху, когда “разговляются”, может вызвать обострение желчекаменной болезни, острый панкреатит и гастрит. Чтобы организм перестроился нужно около недели. Поэтому на обычную еду стоит переходить постепенно», — пояснили специалисты.
После многодневного поста организм адаптируется, а желчный пузырь работает в щадящем режиме. Поэтому вернуться к сбалансированному питанию помогут зернобобовые и злаковые культуры. Они обеспечивают организм растительным белком, клетчаткой, витаминами, минералами и могут стать альтернативой мясу и молоку.
«Лучшие крупы — пшено, гречка, рис, перловка, киноа. Они содержат незаменимые аминокислоты и витамины. В первые дни после поста надо есть понемногу, через каждые 2−3 часа по 300−400 граммов, чтобы оставалось легкое чувство голода. Вечером достаточно фруктов и кефира. Выход из поста облегчат кисломолочные продукты, затем можно вводить молоко, творог, масло, сыр. Не стоит налегать на жареное и соленое», — рассказали в ведомстве.
В первую неделю после поста лучше употреблять пищу на пару, тушеную или отварную, а также много овощей, фруктов и жидкости. Большая ошибка — употребление алкоголя и газировок, от них лучше отказаться. Эти напитки опасны в сочетании с тяжелой мясной пищей и продуктами, вызывающими раздражение слизистой оболочки. Только чистая вода и травяные чаи помогут переварить тяжелую пищу, а также качественные и безопасные продукты.
