В Комсомольске-на-Амуре прошёл форум «Есть результат»

В Комсомольске-на-Амуре прошёл муниципальный этап форума по реализации Народной программы «Единой России», — сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Площадка собрала около 300 участников — депутатов, общественников, активистов и представителей муниципалитетов. Обсуждали не только итоги работы, но и конкретные предложения, которые могут лечь в основу новой программы.
К работе форума присоединился губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он подчеркнул, что такие встречи позволяют напрямую услышать запросы жителей.
«Сегодня в зале собрались все, кто ежедневно работает с людьми и как никто знает об их проблемах… Это образование, здравоохранение, благоустройство, инфраструктура, дороги. И все эти проблемы мы должны не просто собрать и записать, но обязательно решить», — отметил глава региона.
Работа шла сразу на нескольких тематических площадках — от благоустройства и развития территорий до поддержки семей и участников спецоперации.
По словам депутата Госдумы Максима Иванова, форум стал точкой сбора конкретных задач:
«Это не просто форум, это точка сбора конкретных задач… Главное теперь — точность в решениях и ответственность в их исполнении».
В ходе обсуждений участники сформировали около ста предложений. Среди них — развитие инфраструктуры, поддержка местных инициатив и совершенствование социальных программ.
Как отметила председатель городской думы Комсомольска-на-Амуре Наталья Свинарёва, почти каждый участник включился в работу:
«Почти каждый внес своё предложение или идею, как улучшить жизнь… Речь шла о благоустройстве, транспорте и развитии территорий».
Отдельный блок предложений касается поддержки участников СВО и патриотического воспитания. В частности, обсуждается создание центров переподготовки с последующей работой с молодёжью.
Собранные инициативы направят в федеральный центр. Следующим этапом станет региональный форум «Есть результат!».