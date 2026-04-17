В Комсомольске-на-Амуре прошёл форум «Есть результат»

Участники обсудили проблемы жителей и собрали предложения в новую программу.

В Комсомольске-на-Амуре прошёл муниципальный этап форума по реализации Народной программы «Единой России», — сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Площадка собрала около 300 участников — депутатов, общественников, активистов и представителей муниципалитетов. Обсуждали не только итоги работы, но и конкретные предложения, которые могут лечь в основу новой программы.

К работе форума присоединился губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он подчеркнул, что такие встречи позволяют напрямую услышать запросы жителей.

«Сегодня в зале собрались все, кто ежедневно работает с людьми и как никто знает об их проблемах… Это образование, здравоохранение, благоустройство, инфраструктура, дороги. И все эти проблемы мы должны не просто собрать и записать, но обязательно решить», — отметил глава региона.

Работа шла сразу на нескольких тематических площадках — от благоустройства и развития территорий до поддержки семей и участников спецоперации.

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, форум стал точкой сбора конкретных задач:

«Это не просто форум, это точка сбора конкретных задач… Главное теперь — точность в решениях и ответственность в их исполнении».

В ходе обсуждений участники сформировали около ста предложений. Среди них — развитие инфраструктуры, поддержка местных инициатив и совершенствование социальных программ.

Как отметила председатель городской думы Комсомольска-на-Амуре Наталья Свинарёва, почти каждый участник включился в работу:

«Почти каждый внес своё предложение или идею, как улучшить жизнь… Речь шла о благоустройстве, транспорте и развитии территорий».

Отдельный блок предложений касается поддержки участников СВО и патриотического воспитания. В частности, обсуждается создание центров переподготовки с последующей работой с молодёжью.

Собранные инициативы направят в федеральный центр. Следующим этапом станет региональный форум «Есть результат!».

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
