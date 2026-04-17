Жители Красноярского края почти не строят трехэтажные загородные дома

В марте текущего года специалисты регионального управления Росреестра зарегистрировали права собственности на 532 возведенных объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как сообщили в пресс-службе ведомства, их суммарная площадь составила более 83 тысяч квадратных метров. По информации специалистов Росреестра, средняя квадратура жилого дома составила 109 квадратных метров. На протяжении указанного периода доля загородной недвижимости достигла отметки в 64,3%. Наибольшим спросом пользовались деревянные дома, занимающие долю рынка в размере 62,8%. Дома, возведенные из блоков, составили 14,7% от общего числа, строения из смешанных и иных стройматериалов — 16,9%, тогда как кирпичные строения представлены лишь незначительной долей в 4,3%. Самой распространенной формой ИЖС остается одноэтажное, которое в феврале 2026 года составило 63,7% всех строений. Двухэтажные дома занимают вторую позицию с показателем 35,5%, трехэтажные объекты встречаются крайне редко — всего 0,8%.