Уроки памяти жертв геноцида проходят в нижегородских школах

В Нижегородской области стартовали образовательные мероприятия, приуроченные к 19 апреля — Дню единых действий в память о жертвах геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Инициатива получила название «Никто не забыт, ничто не забыто». Информация об этом поступила от нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
Эти уроки проводятся в рамках общероссийского проекта «Без срока давности» и организованы местными участниками движения «Волонтёры Победы». Планируется проведение 54 таких занятий по всей области, в которых примут участие около 1700 человек.
Первыми к акции подключились учащиеся нижегородской школы № 129. На проведённом там уроке школьники ознакомились с информацией о злодеяниях нацистов и их пособников, а также узнали о неотвратимости наказания за совершённые преступления, которое настигло многих виновных даже спустя много лет.
Волонтёры представили ученикам фактические материалы о зверствах нацистов. В качестве примера был приведён акт судебно-медицинской экспертизы от 28 апреля 1945 года, зафиксировавший массовые захоронения на территории лагеря Саласпилс. В документе указано, что среди найденных жертв были 114 младенцев, 106 детей в возрасте от одного до трёх лет и 208 детей от трёх до восьми лет.
По непроверенным сведениям, в лагере одновременно могли находиться до 12 тысяч детей, помимо десятков тысяч взрослых. Отмечается, что хотя не все преступники понесли заслуженное наказание, большинство из них были привлечены к ответственности на Нюрнбергском процессе в 1946 году и в Гамбурге в 1951 году.
Мария Самоделкина, руководитель регионального отделения «Волонтёров Победы», подчеркнула важность подобных дискуссий с молодёжью. Она отметила, что темы геноцида и нацистских преступлений являются трудными и эмоционально напряжёнными, но их обсуждение необходимо для формирования гражданской позиции, чувства ответственности за будущее страны, уважения к прошлому и приверженности идеалам гуманизма и справедливости.
