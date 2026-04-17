В медучреждениях Калининградской области по субботам будут проводить профилактические осмотры

В медучреждениях Калининградской области организуют ежемесячные обследования. Осмотры будут проводить по субботам в рамках акции «Здоровье выходного дня». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.
Первое мероприятие организуют в субботу, 18 апреля. Акция продлится с 9:00 до 14:00. Жители региона могут пройти обследование для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и проверки репродуктивного здоровья. Для участников также организуют лекции и консультации от врачей.
«Мы ставим перед собой задачу увеличить охват населения профилактикой, поскольку забота о здоровье и раннее выявление заболеваний — залог активного долголетия. Особенно хотим акцентировать на этом внимание работающего населения, тех, кому не всегда удобно приходить в поликлинику в будние дни», — отметил глава регионального Минздрава Сергей Дмитриев.
Жители региона могут пройти обследование 18 апреля, 23 мая, 20 июня, 11 июля, 15 августа, 19 сентября, 10 октября, 14 ноября и 12 декабря. Акцию проводят во всех медучреждениях региона.