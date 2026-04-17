Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алена Миронова стала заместителем председателя правительства Красноярского края

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков.

Источник: Комсомольская правда

17 апреля Алену Миронову, накануне освободившую место депутата в Законодательном собрании Красноярского края, назначили на должность заместителя председателя регионального правительства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков.

Алене Мироновой 37 лет, по образованию — врач. Окончила Красноярский государственный медицинский университет и уже 12 лет преподает там же на кафедре общественного здоровья.

Депутат избиралась по Октябрьскому одномандатному округу № 4, занимала должность зампреда комитета по охране здоровья и социальной политике.

«Многие также знают Алену Миронову как руководителя краевого отделения Российского Красного Креста. Под её руководством оно стало одним из лучших в стране», — добавил глава края.

Губернатор уже встретился с новым вице-премьером и обозначил задачи, над решением которых ей предстоит работать.

Ранее мы писали, что за первый квартал 2026 года в Красноярском крае построили 375 тысяч квадратных метров жилья. На многоквартирные дома приходится 90 тысяч «квадратов», остальное — индивидуальное жилье.