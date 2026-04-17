Алена Миронова стала заместителем председателя правительства Красноярского края

17 апреля Алену Миронову, накануне освободившую место депутата в Законодательном собрании Красноярского края, назначили на должность заместителя председателя регионального правительства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков.
Алене Мироновой 37 лет, по образованию — врач. Окончила Красноярский государственный медицинский университет и уже 12 лет преподает там же на кафедре общественного здоровья.
Депутат избиралась по Октябрьскому одномандатному округу № 4, занимала должность зампреда комитета по охране здоровья и социальной политике.
«Многие также знают Алену Миронову как руководителя краевого отделения Российского Красного Креста. Под её руководством оно стало одним из лучших в стране», — добавил глава края.
Губернатор уже встретился с новым вице-премьером и обозначил задачи, над решением которых ей предстоит работать.
