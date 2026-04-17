На 10 часов задержался авиарейс из Волгограда в Петербург

Сотни пассажиров в аэропорту Волгограда вынуждены томиться в ожидании своего рейса. Вылет самолета в Санкт-Петербург, запланированный на 16 апреля, задерживается на целых десять часов. Причина — технические неполадки, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Рейс № FV6118 не смог вовремя отправиться по маршруту. Изначально вылет был намечен значительно раньше, но теперь, по предварительной информации, самолет покинет волгоградский аэропорт только в 22:50.
Сейчас специалисты работают над устранением возникших проблем, чтобы пассажиры смогли как можно скорее добраться до северной столицы.