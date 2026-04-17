Калининградец, чей рейс задержали в Перми на 14 часов, устроил алкомарафон и не смог вылететь домой

В аэропорту Перми задержали 51-летнего калининградца, который не ориентировался в пространстве, имел шаткую походку и невнятную речь. Тест показала, что в выдыхаемом воздухе задержанного содержится алкоголь — 1,039 мг/л или больше 2 промилле. Об этом сообщили в Пермском ЛО МВД России на транспорте.