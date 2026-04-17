Оплату проезда по биометрии начали тестировать в электробусах на маршруте м53

«В соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина мы приступили к поэтапному запуску оплаты проезда по биометрии в наземном транспорте. Важно, чтобы пассажиры получили сервис высокого уровня. Сейчас прорабатываем разные сценарии его использования. При этом если пользователь решит оплатить проезд “Тройкой”, то списания средств по биометрии не произойдет. После масштабирования технологии биометрия станет доступна на всех основных видах городского транспорта столицы. Также у горожан останется возможность оплачивать проезд любыми другими удобными для них способами», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.