Оплату проезда по биометрии начали тестировать в электробусах на маршруте м53

«Тестируем оплату по биометрии в наземном транспорте. Для реализации этого способа оплаты сейчас в закрытом режиме наши сотрудники проверяют работу системы автоматического определения местоположения на 18 электробусах Мосгортранса на маршруте м53», — говорится в материале.
Как пояснили в пресс-службе, технология позволит пассажирам точно определять, в каком автобусе или электробусе они в данный момент находятся, для оплаты проезда. Планируется протестировать два способа подтверждения: с помощью Bluetooth-метки в салоне и через установленные в салоне камеры.
В будущем, чтобы воспользоваться сервисом, потребуется войти в приложение «Метро Москвы», подтвердить местоположение в конкретном автобусе или электробусе на маршруте, подтвердить оплату в приложении.
«В соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина мы приступили к поэтапному запуску оплаты проезда по биометрии в наземном транспорте. Важно, чтобы пассажиры получили сервис высокого уровня. Сейчас прорабатываем разные сценарии его использования. При этом если пользователь решит оплатить проезд “Тройкой”, то списания средств по биометрии не произойдет. После масштабирования технологии биометрия станет доступна на всех основных видах городского транспорта столицы. Также у горожан останется возможность оплачивать проезд любыми другими удобными для них способами», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Ранее «Известия» сообщали, что в России запустили пилотный проект по посадке в поезда дальнего следования с помощью биометрических данных.