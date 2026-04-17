Тактика «затопления»: стало известно о намерении демократов остановить Трампа в Иране

В Конгрессе США разрабатывают новую стратегию противодействия администрации президента Дональда Трампа на фоне продолжающейся военной операции в Иране. Как сообщает Axios, ссылаясь на источники, группа конгрессменов от демократической партии обсуждает план ежедневных голосований по вопросу о военных полномочиях до тех пор, пока конфликт не будет разрешен или США не прекратят свое присутствие в регионе.