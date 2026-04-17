Тактика «затопления»: стало известно о намерении демократов остановить Трампа в Иране

В Конгрессе США разрабатывают новую стратегию противодействия администрации президента Дональда Трампа на фоне продолжающейся военной операции в Иране. Как сообщает Axios, ссылаясь на источники, группа конгрессменов от демократической партии обсуждает план ежедневных голосований по вопросу о военных полномочиях до тех пор, пока конфликт не будет разрешен или США не прекратят свое присутствие в регионе.
Речь идет о тактике «затопления», которую демократы пытаются использовать, чтобы заставить законодателей противостоять Белому дому. Идея была озвучена на обеде в рамках Прогрессивной фракции Конгресса и встретила положительный отклик.
Как уточнил один из законодателей, стратегия предполагает постоянное внесение резолюций о военных полномочиях, чтобы они могли выноситься на голосование ежедневно. Даже если голосования будут проваливаться, это позволит республиканцам публично высказываться о войне и ее последствиях, включая рост цен на бензин, уверены авторы идеи.
Обед состоялся после того, как демократы едва не провалили аналогичную резолюцию, инициированную членом комитета по иностранным делам Грегом Миксом. Голосование в четверг утром завершилось со счетом 213 против 214.