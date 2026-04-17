В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

Ограничения в аэропорту Пулково вводились в пятницу, 17 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Пулково, расположенном в Санкт-Петербурге, сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Соответствующий пост он разместил в личном Telegram-канале.

Как известно, ограничения на полеты в Пулково вводились ранним утром 17 апреля. Примерно в 4:30. Однако теперь запрет полностью снят. Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

«Аэропорт Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении", — написал Кореняко.

Немногим ранее похожая ситуация наблюдалась в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Недавно там также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако утром в четверг, 16 апреля, они были отменены.