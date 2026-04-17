КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 19 апреля в арт-резиденции «Каменка» состоится показ коллекций сибирских дизайнеров. Событие проходит в рамках конкурса дизайнеров Fashion bitva — Модная битва.
Подготовка показа проходит при участии локальных дизайнеров и представителей креативной индустрии города.
Как отметили в «Каменке», региональный этап 14-го сезона конкурса в Красноярске проходит впервые. Сам конкурс является международным и проводится для представителей модной индустрии. Помимо сибирского города, показы пройдут в Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Ханчжоу.
Победители отборочных этапов представят свой регион в финале конкурса, который пройдет в Москве.
—.
