Нижегородцы остались без света в нагорной части города 16 апреля

Свет потух на улице Бекетова в Нижнем Новгороде 16 апреля, сообщается в социальных сетях.
В управляющей компании объяснили обесточу проводимыми работами. На ряде участках были выключены светофоры, а также уличное освещение.
Ранее мы писали, что «Граждане СССР»* задолжали более 1 млн рублей за свет в Нижегородской области. В списке должников числятся 80 представителей движения.
Напомним, что энергетики рассказали нижегородцам о действиях при отключении электричества.
*- организация признана экстремистской и запрещена в России.