Рейтинг самых скучных профессий составили в Нижнем Новгороде

Профессия охранника является самой скучной — так считают 16% опрошенных экспертами SuperJob.
На втором месте — бухгалтер. На третьем — продавец.
В топ-5 скучных вошли также библиотекарь, архивариус, вахтер.
Еще 2% нижегородцев говорят, что скучной может быть любая нелюбимая работа.
Среди прочих скучных профессий — юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.
Примечательно, что 12% респондентов убеждены, что скучных профессий не бывает. Отрицать существование скучных профессий в принципе больше склонны женщины.