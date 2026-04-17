Рейтинг самых скучных профессий составили в Нижнем Новгороде

Источник: Время

Профессия охранника является самой скучной — так считают 16% опрошенных экспертами SuperJob.

На втором месте — бухгалтер. На третьем — продавец.

В топ-5 скучных вошли также библиотекарь, архивариус, вахтер.

Еще 2% нижегородцев говорят, что скучной может быть любая нелюбимая работа.

Среди прочих скучных профессий — юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.

Примечательно, что 12% респондентов убеждены, что скучных профессий не бывает. Отрицать существование скучных профессий в принципе больше склонны женщины.