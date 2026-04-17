Заброшка с трагедиями: под Волгоградом ищут покупателя на долгострой

Объект стоит пустым не первый год и входит в число самых проблемных точек города. Местные хорошо знают это место: в 2014 году здесь здесь произошла трагедия — разбился школьник, упав с высоты. Но на этом череда несчастий, связанных с заброшкой, не закончилась. Ровно через год на территории у заброшенного здания нашли тело мужчины. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливая обстоятельства произошедшей очередной трагедии.