Заброшка с трагедиями: под Волгоградом ищут покупателя на долгострой

В городе-спутнике Волжском Волгоградской области власти в который раз пытаются определить хозяина для неэксплуатируемого здания, которые местные жители прозвали заброшкой.
Весной 2026 года на торги в очередной раз выставлен опасный объект — чиновники снова ищут покупателя на заброшенное здание по ул. 40 лет Победы, 65а.
Объект стоит пустым не первый год и входит в число самых проблемных точек города. Местные хорошо знают это место: в 2014 году здесь здесь произошла трагедия — разбился школьник, упав с высоты. Но на этом череда несчастий, связанных с заброшкой, не закончилась. Ровно через год на территории у заброшенного здания нашли тело мужчины. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливая обстоятельства произошедшей очередной трагедии.
Прошлые торги провалились — желающих взять скандальный долгострой так и не нашлось. Теперь аукцион объявили повторно.
