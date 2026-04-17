Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заброшка с трагедиями: под Волгоградом ищут покупателя на долгострой

В Волжском выставили на торги опасное неэксплуатируемое здание.

В городе-спутнике Волжском Волгоградской области власти в который раз пытаются определить хозяина для неэксплуатируемого здания, которые местные жители прозвали заброшкой.

Весной 2026 года на торги в очередной раз выставлен опасный объект — чиновники снова ищут покупателя на заброшенное здание по ул. 40 лет Победы, 65а.

Объект стоит пустым не первый год и входит в число самых проблемных точек города. Местные хорошо знают это место: в 2014 году здесь здесь произошла трагедия — разбился школьник, упав с высоты. Но на этом череда несчастий, связанных с заброшкой, не закончилась. Ровно через год на территории у заброшенного здания нашли тело мужчины. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливая обстоятельства произошедшей очередной трагедии.

Прошлые торги провалились — желающих взять скандальный долгострой так и не нашлось. Теперь аукцион объявили повторно.

