Администрация выделяет 20 млн на обустройство пешеходных переходов в 2026 году

Работы необходимо закончить в течение 100 дней после заключения договора.

Власти Калининграда направят 20,2 млн рублей на обустройство пешеходных переходов в 2026 году. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 22 апреля, итоги подведут 24 апреля.

Работы затронут более 20 адресов, среди которых улицы Дмитрия Донского, Грига, Фрунзе, Тельмана, Кропоткина, а также Ленинский и проспект Мира. На ряде участков брусчатое покрытие заменят на асфальтобетон с нанесением разметки. Часть переходов сделают приподнятыми — в виде искусственных неровностей. Кроме того, предусмотрена установка дорожных знаков, тактильной плитки для слабовидящих и обустройство тротуаров.

