Алена Миронова назначена зампредседателя правительства Красноярского края

Губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Алены Мироновой на пост заместителя председателя правительства Красноярского края. В новой должности она будет координировать работу ведомств по реализации нацпроектов, социальной политики и здравоохранения.
«Задачи, которые ставит президент в демографии, семейной политике и развитии ключевых сфер, требуют постоянного личного участия. Вы давно эффективно работаете по этим направлениям — используйте весь свой опыт», — отметил глава региона.
Алена Миронова родилась в 1989 году в Красноярске. Окончила КрасГМУ по специальности «Лечебное дело», прошла ординатуру по управлению и экономике здравоохранения, в 2022 году стала кандидатом медицинских наук. С 2014 года преподаёт в вузе, является доцентом кафедры общественного здоровья и здравоохранения.
Миронова создала в регионе отделение движения «Волонтёры-медики», руководила программой медицинского добровольчества, организовывала помощь пожилым в пандемию. С 2021 года возглавляет отделение Российского Красного Креста в Красноярском крае, которое признано одним из лучших в стране.
В 2021 году Миронова избрана депутатом Законодательного Собрания края, работала заместителем председателя комитета по охране здоровья и социальной политике. Депутатские полномочия сложены в связи с новым назначением.
Ранее мы сообщали, что новый руководитель назначен в департамент градостроительства Красноярска.