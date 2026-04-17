Санстанция сказала белорусам, кто должен убирать за забором частного дома

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, кто и когда должен убирать прилегающую территорию за забором у частного дома, пишет БелТА.
Так, завотделением коммунальной гигиены Александр Спургяш указал на то, что белорусы и субъекты хозяйствования обязаны поддерживать в надлежащем состоянии прилегающие к их земельным участкам территории.
Если речь идет о земельном участке под строительство и обслуживание своего дома, то владельцу нужно поддерживать в надлежащем состоянии территорию от границы забора до тротуара либо до проезжей части. С остальных сторон в порядке должна содержаться полоса шириной 10 метров. Если же рядом есть соседний участок, то расстояние до его границы делится пополам — и каждый хозяин отвечает за свою половину.
Содержание территории включает санитарную очистку и уборку, сбор коммунальных отходов, очистку водоотводных каналов, лотков и кюветов, уборку мусора с самого участка и прилегающей территории. Есть требование к хранению стройматериалов в сложенном виде при проведении работа. Также предусмотрены озеленение и уход за растениями, кошение газонов, обрезка и удаление сухих деревьев и кустов, борьба с инвазивными растениями. В надлежащем виде должны содержать также здания и сооружения, заборы и ограждения. Если содержатся домашние животные, высота забора должна быть не менее 1,7 метра.
— Нужно красить, мыть и ремонтировать поврежденные конструкции, — подчеркнул специалист.
За состояние территории при аренде отвечает арендодатель и арендатор, степень ответственности которых прописывается в договоре.
А еще белорус поймал 25 рыб и получил штраф $2000.
Тем временем ДФР раскрыл махинации минского архитектурного бюро Zrobim, которое за пять лет скрыло $6 млн — «черный нал» прятали под кодовым словом «сейф».