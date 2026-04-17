В Воронежской области прошли соревнования между бригадами скорой помощи

Соревнования между бригадами скорой медицинской помощи «Спасательная цепочка» состоялись в Воронежской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Команды продемонстрировали навыки оказания экстренной помощи при падении с высоты, судорогах у ребенка грудного возраста с развитием аспирационного синдрома и острой дыхательной недостаточностью на фоне инфекционного заболевания. Также участники соревнований показали умение работать с беременными и проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию при анафилактическом шоке.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.