В Самарском аэропорту не допустили ввоз семян овощей

13 апреля в международном аэропорту в Самары сотрудники службы предотвратили ввоз семян овощей. Пассажир из Таджикистана пытался провезти пять партий семян редиса, огурцов и лука. У него не было фитосанитарных сертификатов и документов о происхождении. Груз не допустили к ввозу в Россию, сообщили в Управлении Россельхознадзора Самары.
«Такие меры необходимы. Они помогают защитить территорию России от заноса и распространения карантинных объектов», — говорится в сообщении.
Всего с начала 2026 года в аэропорту пресекли ввоз уже четырех килограммов семян овощей и тринадцати саженцев. Нарушения выявили у двенадцати авиапассажиров. Эти люди прилетели рейсами из Таджикистана и Узбекистана.