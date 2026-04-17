В Самарском аэропорту не допустили ввоз семян овощей

13 апреля в международном аэропорту в Самары сотрудники службы предотвратили ввоз семян овощей. Пассажир из Таджикистана пытался провезти пять партий семян редиса, огурцов и лука. У него не было фитосанитарных сертификатов и документов о происхождении. Груз не допустили к ввозу в Россию, сообщили в Управлении Россельхознадзора Самары.