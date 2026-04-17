Как связано количество зубов во рту с весом тела, рассказала врач Парецкая

Результатами исследования зарубежных коллег о том, как связано количество зубов во рту с недостатком или избытком веса, поделилась врач Елена Парецкая.
По выводам ученых, недостаток зубов может привести к лишним килограммам. Причин несколько.
«При ухудшении способности пережевывать пищу, у людей уменьшается потребление овощей и фруктов, продуктов, содержащих клетчатку. Они меньше едят твердую и питательно плотную пищу, в рационе становится больше мягких и нередко более калорийных продуктов», — поясняет медик, озвучивая вывод: сохранение зубов — один из факторов контроля массы тела.
Исследования проводились в течение четырех лет, в нем приняли участие 903 человека. Из них за это время похудели четверть испытуемых, а набрали вес 11,5%. Однако ученые пришли к выводу, что на снижение веса количество зубов и состояние десен существенного влияния не оказали, а вот его набор напрямую связан с этими проблемами.
