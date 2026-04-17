Эксперт рассказал, как мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам, сообщают о доставке бумажного письма из МФЦ и просят указать адрес: схема является многоэтапной и направлена на кражу денежных средств, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.
Главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков рассказал РИА Новости, что на первом этапе злоумышленники выдают себя за сотрудников курьерской службы и сообщают о необходимости «подтвердить данные».
Далее они просят пользователя назвать код из смс, продолжает эксперт. Мошенники отправляют смс с подставного номера, а сам код является случайным набором цифр. Цель преступников — добиться передачи кода и на следующем этапе атаки убедить пользователя, что он якобы сообщил неизвестным код подтверждения от госсервиса.
На следующем этапе атаки потенциальная жертва получает от мошенников ложное сообщение о взломе личного кабинета госсервиса, затем его запугивают уголовной ответственностью от имени сотрудников госструктур и под предлогом освобождения от ответственности требуют перевести деньги на якобы «безопасный счет» или передать курьеру.
«Помните, что злоумышленники постоянно разрабатывают и пробуют новые схемы и сценарии, играя на потребностях, любопытстве или страхах», — отметил Дудков.
В компании рекомендуют россиянам не сообщать никаких кодов в переписке или по телефону и не торопиться во время разговора — взять паузу и посоветоваться с родными и коллегами. Также стоит хранить свою финансовую тайну — если человек предлагает совершить любые денежные неизвестные операции, сразу нужно прекратить разговор.