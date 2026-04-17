«Ласточки» и «Финисты» перевезли 20 миллионов свердловчан

Как сообщает пресс-служба СвЖД, юбилейным пассажиром стала жительница региона, приобретшая билет через мобильное приложение. История скоростных перевозок на Среднем Урале началась 5 ноября 2015 года. Именно тогда первые «Ласточки» пришли на смену обычным «экспрессам» с нумерованными местами, следовавшим из Екатеринбурга в Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Благодаря новым составам время в пути для пассажиров заметно сократилось. Следующая важная веха наступила 28 декабря 2023 года, когда на линию вышел первый полностью импортозамещенный аналог — электропоезд «Финист». Сегодня эти современные машины обслуживают уже 35 пригородных рейсов.