«Ласточки» и «Финисты» перевезли 20 миллионов свердловчан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля, ФедералПресс. Свердловская железная дорога (СвЖД) подвела символический итог работы скоростных электропоездов в пригородном сообщении. С момента запуска первых «Ласточек» и их импортозамещенных последователей «Финистов» совокупный пассажиропоток на этих маршрутах достиг 20 миллионов человек.

Источник: предоставлено пресс-службой СвЖД

Как сообщает пресс-служба СвЖД, юбилейным пассажиром стала жительница региона, приобретшая билет через мобильное приложение. История скоростных перевозок на Среднем Урале началась 5 ноября 2015 года. Именно тогда первые «Ласточки» пришли на смену обычным «экспрессам» с нумерованными местами, следовавшим из Екатеринбурга в Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Благодаря новым составам время в пути для пассажиров заметно сократилось. Следующая важная веха наступила 28 декабря 2023 года, когда на линию вышел первый полностью импортозамещенный аналог — электропоезд «Финист». Сегодня эти современные машины обслуживают уже 35 пригородных рейсов.

16 апреля знаковое событие произошло в поезде «Финист» № 7057, следовавшем из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Счастливой обладательницей 20-миллионного билета стала Галина Куприянова. Женщина оформила проездной документ через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» — самый популярный способ покупки билетов у скоростных путешественников. По профессии Галина — педагог дополнительного образования, и «Финист» для нее не просто транспорт: она регулярно пользуется этим поездом, чтобы ездить с воспитанниками на соревнования.

Статистика подтверждает растущую популярность скоростных электричек у уральцев. В настоящее время каждый четвертый пассажир пригородного сообщения в регионе выбирает именно «Финист». Только за 2025 год этими поездами воспользовались около 4 миллионов человек — в среднем 10,7 тысячи пассажиров ежедневно. Абсолютными лидерами по востребованности стали маршруты, связывающие Екатеринбург с Нижним Тагилом, Красноуфимском и Каменском-Уральским.

Между тем, надзорные органы сообщают о неоднократных опозданиях междугородних электричек в Свердловской области.