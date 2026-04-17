Поставки в Россию лапши из Южной Кореи за первый квартал 2026 года выросли вдвое

Поставки южнокорейской лапши в Россию за первый квартал 2026 года выросли более чем вдвое — экспорт составил 15,5 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные из корейской статистической службы.
Чаще всего в страну импортируют лапшу быстрого приготовления. Кроме того, небольшая доля приходится и на рисовую лапшу.
В прошлом месяце России заняла 11 строчку среди покупателей корейской лапши. Лидерами стали Китай, США, Нидерланды, Япония и Британия.
Россия также импортирует из Южной Кореи «дамплинги». Несмотря на это, в последнее время их поставки начали сокращаться, передает РИА Новости.
Тем временем цены на фисташки достигли максимума за последние восемь лет на фоне напряженности между США и Ираном. По данным Bloomberg, стоимость орехов выросла до 4,57 доллара за фунт.
Последствия конфликта в Иране могут почувствовать российские покупатели из-за роста цен на некоторые товары, о чем рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.
Эксперты также прогнозируют рост цен на продукцию Apple, Dyson и другую технику известных брендов из-за конфликта на Ближнем Востоке.