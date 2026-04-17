Первый в республике: во дворе дома № 22 по ул. Вишневского обновили асфальт по программе «Наш двор»

Двор дома № 22 по улице Вишневского в Казани стал первой придомовой территорией в республике, где полностью завершились работы по обновлению асфальтового покрытия и установке современного освещения в рамках республиканской программы «Наш двор».
Площадь благоустроенного пространства составляет 3,1 тыс. кв. метров, здесь проживают более 150 человек.
Как сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов, в ближайшее время на территории дополнительно установят малые архитектурные формы: скамейки, урны и кадки для кустарников.
Работы по программе благоустройства стартовали в Казани в начале апреля. Первым объектом, где подрядчики приступили к ремонту, стала территория дома № 48 по проспекту Ямашева.
На данный момент комплексные работы развернуты еще на 49 придомовых территориях, охватывающих 102 многоквартирных дома.
Всего в этом году по программе «Наш двор» в Казани планируют обновить 420 дворов. Благоустройство затронет более 550 тыс. кв. метров территории, что улучшит условия жизни для 100 тысяч горожан.