На ремонт двух Домов культуры Амурского района направят более 100 млн рублей

В рамках краевой программы «Культура Хабаровского края» на 2026−2027 годы в Амурском муниципальном районе пройдет масштабное обновление двух учреждений культуры. Общая сумма финансирования превысит 100 миллионов рублей.
Центр культуры и досуга «Радуга» в селе Вознесенском получит более 64,1 млн рублей. Работы растянутся на два года. В 2026 году на эти цели выделят 21,2 млн рублей, из которых почти 14,8 млн поступит из краевой казны, а еще 6,4 млн — благотворительное пожертвование от крупного предприятия, располагающегося на территории Амурского района. В 2027 году сумма составит уже 43 млн рублей (30,1 млн — краевая субсидия, 12,9 млн — средства того же благотворителя).
В «Радуге» подрядчикам предстоит капитально отремонтировать зрительный зал, сцену, а также системы тепло- и водоснабжения. Кроме того, в ДК закупят и смонтируют современное световое, звуковое и мультимедийное оборудование, обновят «одежду» сцены.
В поселке Эльбан преобразится Центр славянской культуры «Родник». Здесь ремонт планируется завершить уже в 2026 году. Стоимость работ — 36,7 млн рублей. Из них 25,7 млн выделит край, 6,1 млн — частная компания по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве, еще 4,9 млн добавит бюджет Амурского муниципального района.
В «Роднике» отремонтируют кровлю, входную группу, холл с гардеробом и лестничный марш. Особое внимание уделят творческим пространствам: капитальный ремонт ждет танцевальный зал и зал хореографии.
— Благодаря национальным проектам в Амурском районе планомерно модернизируются учреждения культуры: проводятся капитальные ремонты, улучшается материально-техническая база. Дома культуры в Эльбане и Вознесенском давно требовали капитальных ремонтов помещений, и население ждет обновления. Мы благодарны Дмитрию Демешину за решение направить краевые средства на ремонты учреждений культуры, — отметила начальник отдела культуры и искусства Амурского района Оксана Баланова.
Жители Амурского района получат обновленные современные Дома культуры уже в течение ближайших двух лет.