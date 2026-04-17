В Хабаровске из-за ремонтных работ временно изменится движение трамваев

В Хабаровске продолжается масштабная реконструкция улицы Шеронова на участке от Волочаевской до улицы Ленина. Она включит в себя обустройство трамвайных путей из железобетонных плит, ремонт и укладку асфальтобетонного покрытия, замену рельсов, установку бордюров, создание системы водоотведения и обновление тротуаров.
В связи с проведением ремонтных работ по улице Шеронова с 21:00 18 апреля до 05:00 19 апреля будет закрыто движение трамвайного маршрута № 5 «Железнодорожный вокзал — Поселок Кирова».
Также в это время будет закрыто движение трамваев маршрута № 1 на участке от железнодорожного вокзала до 19-й школы. Трамваи этого маршрута будут следовать по маршруту «Дальхимфарм — Индустриально-экономический колледж»".
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске утвердили график ремонта улично-дорожной сети на ближайшие три месяца. Работы будут вестись на ключевых магистралях и улицах, чтобы повысить безопасность и комфорт передвижения для водителей и пешеходов, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
В рамках программы запланированы ямочный ремонт, восстановление асфальтового покрытия, обновление разметки и ремонт тротуаров. Работы уже начались, их будут проводить поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Особое внимание уделят самым загруженным участкам и перекрёсткам.
