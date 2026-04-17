В Хабаровском крае за сутки ликвидировали десятки возгораний травы.

Оперативная обстановка в Хабаровском крае за минувшие сутки характеризовалась высокой активностью пожарных подразделений, которые ликвидировали последствия 48 техногенных пожаров и 42 возгораний сухой травы. В краевом центре на улице Верхоянской огонь охватил надворные постройки, в результате чего погиб домашний скот и пострадал местный житель, доставленный в больницу с термическими травмами, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее «Комсомольская правда — Хабаровск».
В Комсомольске-на-Амуре основные инциденты произошли в частном секторе и садовых товариществах, где сотрудникам МЧС пришлось бороться с огнем на площади 30 квадратных метров в микрорайоне Победа и спасать имущество в микрорайоне Мылки. В Амурске пожар в СНТ «Подгорное» продолжался около четырех часов и привел к полному уничтожению строений, однако обошлось без человеческих жертв. На данный момент в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и десяти районах края сохраняется особый противопожарный режим, при этом ледовое сообщение в регионе полностью прекращено из-за закрытия всех переправ.
