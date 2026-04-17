В Хабаровске мужчина перешёл по ссылке «Скорбим» и лишился 323 тысяч рублей

В Хабаровске 45-летний житель Индустриального района стал жертвой дистанционной кражи после перехода по ссылке в мессенджере, — сообщает hab.aif.ru.
По словам мужчины, сообщение пришло от знакомого — с короткой подписью «Скорбим» и ссылкой. Он открыл её из обычного любопытства, но почти сразу телефон перестал реагировать: экран потемнел, управление пропало.
Когда устройство удалось вернуть к жизни, ситуация оказалась куда серьёзнее: с его аккаунта уже шла рассылка таких же сообщений другим контактам.
Понимая, что речь может идти о взломе, хабаровчанин обратился в банк. Там выяснилось, что на его имя уже успели оформить кредит на 323 тысячи рублей, а деньги — вывести на сторонние счета.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ “Кража”. Максимальное наказание по статье предусматривает до шести лет лишения свободы», — прокомментировал начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.