Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске мужчина перешёл по ссылке «Скорбим» и лишился 323 тысяч рублей

После сообщения от знакомого на его имя оформили кредит и вывели деньги.

В Хабаровске 45-летний житель Индустриального района стал жертвой дистанционной кражи после перехода по ссылке в мессенджере, — сообщает hab.aif.ru.

По словам мужчины, сообщение пришло от знакомого — с короткой подписью «Скорбим» и ссылкой. Он открыл её из обычного любопытства, но почти сразу телефон перестал реагировать: экран потемнел, управление пропало.

Когда устройство удалось вернуть к жизни, ситуация оказалась куда серьёзнее: с его аккаунта уже шла рассылка таких же сообщений другим контактам.

Понимая, что речь может идти о взломе, хабаровчанин обратился в банк. Там выяснилось, что на его имя уже успели оформить кредит на 323 тысячи рублей, а деньги — вывести на сторонние счета.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ “Кража”. Максимальное наказание по статье предусматривает до шести лет лишения свободы», — прокомментировал начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.