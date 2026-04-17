В России нашли причину дефицита кадров — виноваты зумеры

«Их устраивает ежедневная оплата без официального оформления», — подчеркнула эксперт.
Для зумеров важнее свобода и мгновенный доход, а не соцпакет и карьерная лестница в компании. Если тренд сохранится, работодателям придётся либо менять подходы к мотивации, либо готовиться к тотальному дефициту кадров в классических офисных и производственных профессиях.
Пока же профсоюзы бьют тревогу: стабильная занятость перестаёт быть приоритетом для тех, кто только входит в активный трудоспособный возраст.
Теперь работодатели, вынужденные искать себе новых сотрудников взамен старых, нанимают неидеальных кандидатов и выигрывают в производительности. Они сознательно берут на работу тех, кого принято считать неидеальными: с перерывами в стаже, без профильного образования, сменивших профессию или возрастных. Сотрудники старшего возраста демонстрируют железную дисциплину, реже берут больничные и почти не увольняются по собственному желанию без веской причины.
Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.