Утечка нефти произошла в мексиканском заливе из подводного нефтепровода

В Мексиканском заливе произошел масштабный разлив нефти, загрязнивший пляжи от штата Табаско до Тамаулипаса и нанесший ущерб дикой природе. Об этом пишет Bloomberg. По словам генерального директора государственной компании Pemex Виктора Родригеса, причиной инцидента стала утечка в подводном трубопроводе.
По результатам правительственного расследования, авария произошла на трубопроводе рядом с морской платформой «Абкатун» в районе залива Кампече. Трое сотрудников компании были уволены. Точный объем нефти, попавшей в воду, пока уточняется. Однако экологические организации оценивают выброс углеводородов в 800 тонн.
По словам журналистов, произошедшее вновь высветило хронические проблемы Pemex. В частности, компания не может справиться с загрязнением после череды катастроф, взрывов и аварий последних лет на фоне долгов более 85 миллиардов долларов.
Изначально правительство Мексики рассматривало разные версии — от утечек природного газа до незаконного сброса топлива с танкеров, однако экологи изначально настаивали на неисправности инфраструктуры Pemex.
Ранее KP.RU писал, что в комитете экологического надзора Ленинградской области опровергли сообщения о якобы разливе нефти в акватории Финского залива.