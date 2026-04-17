На Камчатке задержали троих по делу о подделке судовых бумаг и взятке

По данным ведомства, 49-летний директор коммерческой компании и ее 50-летний сотрудник с января 2021 года по апрель 2026 года изготавливали фиктивные санитарные свидетельства для судов: в них ставили ложные отметки о проверках и вносили поддельные данные в информационную систему, чтобы суда могли заходить и выходить из российских портов.