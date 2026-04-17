На Камчатке задержали троих по делу о подделке судовых бумаг и взятке

В Петропавловске-Камчатском задержали троих фигурантов дела о подделке судовых документов и взятке, сообщает следственное управление СКР по Камчатскому краю в телеграм-канале.
По данным ведомства, 49-летний директор коммерческой компании и ее 50-летний сотрудник с января 2021 года по апрель 2026 года изготавливали фиктивные санитарные свидетельства для судов: в них ставили ложные отметки о проверках и вносили поддельные данные в информационную систему, чтобы суда могли заходить и выходить из российских портов.
Кроме того, директор договорился с начальником портового контроля камчатского филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» о взятке за лояльные проверки, отсутствие задержаний и запретов на выход судов. По версии следствия, с декабря 2025 года по апрель 2026 года он передал ему 225 тыс. руб.
В ведомстве добавили, что фигуранты задержаны при участии ФСБ и Росгвардии, при обысках изъяты деньги, включая 165 тыс. руб. и $8 тыс., а также электронные носители. Директора и сотрудника компании суд отправил под домашний арест, по начальнику инспекции решается вопрос о заключении под стражу.
Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 327 УК (подделка документов, совершенная организованной группой в целях совершения преступления), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в крупном размере).
Максимальное наказание предусмотрено п. «в» ч. 5 ст. 290 УК — до 12 лет колонии со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
