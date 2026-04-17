Нижегородский студент вышел в финал международной IT-олимпиады

Студент второго курса факультета информационных технологий Мининского университета Егор Абрамов вышел в финал Международной олимпиады по программированию на платформе «1С:Предприятие 8». Он стал единственным представителем из Нижегородской области среди 64 финалистов.
Соревнования проводятся в двух треках. Егор Абрамов участвует в студенческом треке, ориентированном на студентов без опыта регулярной работы в индустрии. Для участников — это возможность оценить свои знания, пройти сертификацию, познакомиться с потенциальными работодателями и получить приглашение на стажировку. Победитель студенческого трека получит 150 тысяч рублей, такую же сумму выплатят его преподавателю.
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, в вузе активно развивается IT-направление, а успех Егора на международной олимпиаде является прямым следствием выбранного курса. Он подчеркнул, что сегодня в университете работают IT-кластер, Инженерный практикум, технопарк «Кванториум» и центр прототипирования, а студенты с первого курса имеют доступ к искусственному интеллекту, робототехнике и технологиям виртуальной реальности.
«Именно такая инфраструктура позволяет готовить специалистов, способных решать реальные индустриальные задачи и побеждать в соревнованиях всероссийского уровня», — добавил ректор.
Егор Абрамов обучается по профилю «Прикладная информатика в менеджменте» и впервые попробовал свои силы в престижной олимпиаде. Первый тур прошёл на базе вузов страны в начале марта. Студентам из разных регионов предложили комбинаторную задачу по оптимизации загрузки морских судов. Егор представил правильное и технически выверенное решение, после чего практически сразу был приглашён в финал.
По словам финалиста, интерес к IT у него появился ещё в школе. Мининский университет он выбрал после экскурсий, организованных в рамках психолого-педагогического класса гимназии. Тогда он узнал об IT-направлении в вузе и решил поступать именно туда.
«В олимпиаде решил поучаствовать вместе с одногруппником Ильей Солодовниковым — нам показалось это интересным опытом. Я совсем не ожидал, что выйду в финал. Благодарен за поддержку научному руководителю Александру Поначугину, одногруппникам — у нас дружный факультет, собрались единомышленники», — поделился Егор Абрамов.
Финал состоится 18 апреля в Москве, в Центре исследований, разработки и обучения 1С.
