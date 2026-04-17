«Привет, я Джек»: 10-летний мальчик выловил письмо из 2002 года, которое озадачило весь интернет

Однако «кирпич» оказался старой, обросшей моллюсками бутылкой от виски. Внутри находилась неизвестная записка. Дома мать и сын достали листок, но время сделало своё — часть текста было уже не прочитать. Известно только, что автора зовут Джек, и он, судя по всему, жалуется на удачу его знакомого в рыбалке. Мужчина верит, что если кто-то найдёт послание, то фортуна точно повернётся к нему лицом.
«Привет, меня зовут Джек!.. Я положил эту записку в бутылку 17.02.2002… Если кто-нибудь найдёт её, моя удача…», — написал автор.
Нейша попыталась отыскать информацию о неизвестном, но тщетно — никто из пользователей Сети не узнал в авторе знакомого. Женщина не исключает, что вся история может оказать чей-то мистификацией: записка, видимо, была намеренно обожжена для создания эффекта старины, а висела на верёвке, продетой через неё.
«Я бы подумала, что это сделал кто-то маленький, ребёнок, которому кто-то помог», — добавила собеседница издания.
