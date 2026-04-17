«Привет, я Джек»: 10-летний мальчик выловил письмо из 2002 года, которое озадачило весь интернет

Однако «кирпич» оказался старой, обросшей моллюсками бутылкой от виски. Внутри находилась неизвестная записка. Дома мать и сын достали листок, но время сделало своё — часть текста было уже не прочитать. Известно только, что автора зовут Джек, и он, судя по всему, жалуется на удачу его знакомого в рыбалке. Мужчина верит, что если кто-то найдёт послание, то фортуна точно повернётся к нему лицом.