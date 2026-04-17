На правобережье Красноярска автомобилист сбил косулю (видео)

Происшествие сняли на видео очевидцы. На кадрах запечатлено, как животное выбежало на проезжую часть прямо перед ехавшей «Хондой Фит». Водитель не успел затормозить и сбил косулю. От удара она пролетела по дороге несколько метров, но затем поднялась и убежала.