На правобережье Красноярска автомобилист сбил косулю (видео)

В Красноярске на улице Глинки водитель легкового автомобиля сбил молодую косулю.
Происшествие сняли на видео очевидцы. На кадрах запечатлено, как животное выбежало на проезжую часть прямо перед ехавшей «Хондой Фит». Водитель не успел затормозить и сбил косулю. От удара она пролетела по дороге несколько метров, но затем поднялась и убежала.
В соцсетях сообщается, что при столкновении с машиной у косули отломился один рог. Дальнейшая судьба животного неизвестна.
У иномарке же оказалось повреждено лобовое стекло и боковое зеркало заднего вида. О пострадавших в ней людях информации нет.
