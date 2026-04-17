В России стало снижаться количество жалоб на неработающий Telegram

В западной части России мессенджер Telegram начал работать, сообщает VSE42.RU.

СМИ и пользователи соцсетей говорят, что сообщения стали приходить без подключения к различным сервисам обхода блокировки. Улучшения заметили пользователи устройств с Android. Сообщения о восстановлении нормальной работы поступают преимущественно из Москвы, Московской и Тульской областей.

В Сибири улучшений в работе мессенджера не наблюдается. Также не заметили их владельцы устройств Apple. Причины возможного «внезапного оживления» сервиса пока неизвестны.

«Код Дурова» и Rozetked сообщают, что восстановление работы Telegram у некоторых пользователей может быть связано не с ослаблением блокировки, а с действиями администрации мессенджера. Последние версии приложения работают без VPN только на Android с аккаунтами Telegram Premium.