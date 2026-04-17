Виновник смертельного ДТП с пешеходом в Выксе предстанет перед судом

До пяти лет лишения свободы грозит виновнику смертельного ДТП в Выксе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась в конце ноября 2024 года на автодороге Борковского проезда. Водитель УАЗа допустил наезд на 54-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по «зебре». Пострадавшая получила смертельные травмы.
Вину в ДТП 24-летний водитель не признал. Он выдвинул свою версию аварии, которая в последующем была опровергнута автотехнической экспертизой. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее мы писали, что нижегородца осудили на 5 лет за смертельное ДТП с пешеходом на улице Чкалова.