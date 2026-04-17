Участниками конференции «Геонауки» в ИРНИТУ стали более 150 российских и зарубежных исследователей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ИРНИТУ 13 апреля стартовала ежегодная научно-техническая конференция с международным участием «Геонауки 2026», приуроченная к празднованию Дня геолога.
Участниками стали 150 исследователей и студентов из Иркутска, Улан-Удэ, Красноярска, Томска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Донецка. К научному форуму присоединились ученые из Китая, Монголии и Эфиопии.
Конференция проходит в течение недели на площадках Сибирской школы геонаук и Института недропользования ИРНИТУ. Участники обсуждают вопросы, связанные с геологией, геофизикой, геохимией, гидрогеологией, геодезией, нефтегазовым делом, горным делом и ювелирным дизайном. Также особое внимание будет уделено разведке и разработке полезных ископаемых, эксплуатации месторождений углеводородов и другим тематикам.
Пленарное заседание стартовало с доклада проректора по геологии, наукам о Земле и окружающей среде Александра Паршина. Основатель Сибирской школы геонаук ИРНИТУ рассказал о комплексном применении беспилотных и наземных геофизических и геодезических методов для поиска и изучения захоронений Хунну в Центральной Монголии.
Тему спутникового нивелирования в сетях RTK озвучил заведующий лабораторией цифровой геодезии Вячеслав Залуцкий. Его доклад содержал ключевые задачи современной геодезии, включая изучение фигуры Земли и повышение точности измерений в регионе. Особое внимание было уделено понятию нормальных высот, связанных с полем силы тяжести Земли, и их роли в отображении пространственного положения объектов на картах и моделях.
Доктор химических наук, профессор, ведущий научный сотрудник департамента геоэкологии института Сибирская школа геонаук Галина Сарапулова представила сравнительную оценку эколого-гидрохимических параметров морской воды в зоне трансграничных островов Малаккского пролива. Актуальность и значимость этого исследования обусловлены ключевой ролью тропического моря в поддержании биоразнообразия, рациональном использовании морских ресурсов и отправной точкой в формировании глобального климата планеты. Основная задача заключалась в получении физико-химических параметров воды в районе островов, выявлении аномалий и их анализе.
Интерес к научно-технической конференции проявил Йоше Агегнеху Китанбо из Института водных технологий Арба-Минч (Эфиопия). Его доклад содержал оценку современного состояния подземных и поверхностных водных ресурсов Центральной Эфиопии для разработки стратегии водопользования. Ученый предложил комплексный индекс водообильности, включающий ряд легко определяемых факторов. Это позволяет выделить участки, наиболее перспективные для постановки геологоразведочных работ на подземные воды на начальных стадиях исследования.
Также в программе конференции были заявлены доклады исследователей из Нанкинского педагогического университета и Института географии (Нанкин, КНР).
Третьекурсница Олеся Волошина, изучающая в ИРНИТУ гидрогеологию, проанализировала экологическое состояние природных вод восточной части Южно-Китайской платформы по результатам международной студенческой экспедиции «Янцзы — главная артерия Восточного Китая» https://www.istu.edu/novosti/pub/84817.
Студентка отметила, что гидрохимический анализ поверхностных и подземных вод восточной части Китая показал повсеместное повышение содержания аммония.
В заключительной части доклада Олеся Волошина представила результаты анализа экологического состояния природных вод Байкальской рифовой зоны, полученные в рамках международной научной экспедиции «Байкал — жемчужина мира» в 2025 году. Всего было отобрано 45 проб, анализ которых проводился в химико-аналитической лаборатории Сибирской школы геонаук.
«Я участвовала в проекте “Янцзы — главная артерия Восточного Китая”. Всегда интересовалась Китаем, культурой этой страны, поэтому эта поездка стала для меня невероятной возможностью изучить экологическое состояние водных ресурсов региона и применить на практике методы гидрохимического анализа. В составе нашей экспедиции было восемь российских студентов и 12 ребят из Китая. Мы работали под руководством Александра Вадимовича Паршина и Ларисы Ивановна Аузиной. Это была очень интересная и познавательная поездка», — говорит Олеся.
С докладом о современном качестве атмосферного воздуха в населенных пунктах от западного побережья озера Байкал до Иркутской агломерации выступила студентка Любовь Мордовина, изучающая в политехе информационные системы и технологии. Работа выполнялась по результатам снегогеохимических исследований, которые проводили первокурсники Сибирской школы геонаук.
Начинающие исследователи разделились на девять групп, которые в общей сложности собрали 100 образцов. Процесс подготовки включал растапливание снега при комнатной температуре, последующую фильтрацию и получение сухих остатков на фильтрах, а также образцов снеговой воды. Любовь Мордовина представила таблицы, содержащие сравнительные данные по концентрации различных химических элементов.
«Данная тема была нам предложена в рамках курса информационных технологий, который ведёт Александр Вадимович Паршин. Он также является нашим научным руководителем. Мы отправились в небольшую экспедицию на Байкал. Эта работа является чем-то вроде коллективной курсовой, где каждый принимал непосредственное участие на всех этапах проведения исследования — от подготовки и сбора данных, до их анализа и визуализации в ГИС. Самое сложное — это правильно интерпретировать все данные и показать результаты», — сообщила студентка.
Отметим, что в каждой из восьми секций конференции «Геонауки» выберут лучших докладчиков среди студентов.