«Известия» узнали об идее Росавиации по ограничению пауэрбанков на борту

Росавиация рекомендовалa Минтрансу подготовить изменения в воздушное законодательство, которыми могут ограничить или полностью запретить использование пауэрбанков в самолетах во время полета, пишут «Известия».
Поводом стал инцидент на рейсе «Уральских авиалиний» Екатеринбург — Стамбул в феврале: у одного из пассажиров портативный аккумулятор воспламенился, в салоне возникло задымление, были повреждены кресло и ремень, а сам владелец устройства получил ожог пальца.
Экипаж оперативно ликвидировал возгорание, а воздушное судно продолжило полет в штатном режиме и благополучно приземлилось в аэропорту Стамбула, писал «Екатеринбург Онлайн». Комиссия признала решение продолжить полет обоснованным, но указала на отсутствие в российских нормах прямого запрета на использование таких устройств в воздухе.
Еще один случай задымления пауэрбанка произошел в конце июля 2025 года на рейсе «Аэрофлота» по маршруту Анталья — Москва. Тогда возгорания не произошло.
РБК направил запрос в пресс-службы Росавиации и Минтранса.
В отчете по итогам расследования инцидента на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул говорится, что на фоне повторяющихся случаев загорания портативных аккумуляторов авиационным властям следует рассмотреть изменения вплоть до запрета использования пауэрбанков на всех этапах полета.
В «Уральских авиалиниях» сообщили «Известиям», что уже руководствуются рекомендациями Росавиации. «В авиакомпании ознакомлены с данными рекомендациями. Изменения внесены в правила перевозки», — рассказали в авиакомпании. Теперь «Уральские авиалинии» разрешают брать пауэрбанки только в ручную кладь при соблюдении требований к упаковке и емкости, но запрещают подключать к бортовым розеткам и использовать для зарядки гаджетов.
«Нам известно о таких рекомендациях. Мы поддерживаем дополнительные меры безопасности», — сообщили газете в S7. Авиакомпания пояснила, что, по ее правилам, портативные зарядные устройства разрешено перевозить только в ручной клади, держать при себе в кармане кресла или под сиденьем впереди стоящего кресла, а использовать в полете нельзя.
Пресс-служба «Аэрофлота» напомнила, что с 1 января Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила правила перевозки пауэрбанков и устройств, содержащих литиевые батареи на борту.
По правилам «Аэрофлота», пауэрбанки не должны заряжаться с использованием источников питания, размещенных в кресле либо на борту самолета на всех этапах полета, а также не могут использоваться для зарядки других портативных электронных устройств. Более того, они не должны находиться в ручной клади, размещаемой на багажных полках, их надлежит хранить только в ручной клади под сиденьем впереди стоящего кресла или в кармане на спинке кресла.
Тренд не ограничивается Россией: с 1 января 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила глобальные правила перевозки пауэрбанков и устройств с литиевыми батареями, запретив их использование и размещение в багаже и на багажных полках. Причина в том, что литий-ионные батареи при повреждении или перегреве могут самовозгораться и взрываться, а в багажном отсеке обнаружить и потушить пожар сложнее, чем в салоне.
