Более 90 жителей северного поселка Новорыбная получили стоматологическую помощь

Мобильная бригада красноярских стоматологов завершила двухнедельную работу в поселке Новорыбная Таймырского Долгано-Ненецкого округа. За это время помощь получили более 90 местных жителей. В поселке проживает около 600 человек, большинство из которых являются представителями коренных малочисленных народов Севера: долганы, нганасаны и эвенки. В составе выездной бригады работали семь специалистов, включая терапевта, хирурга, ортопеда и зубных техников. Для полноценной работы в отдаленную территорию доставили почти тонну оборудования, инструментов и расходных материалов. Медики проводили лечение кариеса, профессиональную гигиену, удаление зубов и протезирование. [caption id= «attachment_364772» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Жители отмечают, что такая помощь крайне востребована, так как в поселке нет собственного стоматолога, а ближайший специалист находится в Хатанге, добраться до которой непросто. Контракт со стоматологической клиникой заключен на два года. В этом году состоялся первый выезд, в следующем врачи вновь поедут в Новорыбную, чтобы завершить начатое лечение, в том числе протезирование. Для жителей отдаленных северных поселений такая форма работы действительно необходима, поскольку не все могут выехать за сотни километров в крупные населенные пункты, — сказал руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края Антон Нарчуганов. Отметим, что выезд мобильной бригады организован в рамках краевой программы по поддержке коренных малочисленных народов. С 2014 года в рамках таких выездов стоматологическую помощь получили более 5,5 тысячи жителей северных территорий края.