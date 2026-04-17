В Тульской области состоялся гастротур для представителей СМИ

Гости смогли продегустировать куличи и понаблюдать за процедурой их приготовления.

Источник: Национальные проекты России

Гастротур по кафе и ресторанам Тульской области, где предлагают куличи, прошел для представителей СМИ. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.

Гости смогли продегустировать куличи и понаблюдать за процедурой их приготовления. На туристическом портале Тульской области все желающие могут ознакомиться с ассортиментом изделий.

«Сегодня гастрономия является одним из лидеров сферы креативных индустрий региона. Это определяется не только числом кафе и ресторанов, но и проектами, которые они реализуют. Так, шефы ряда заведений становятся лауреатами и победителями профессиональных конкурсов и премий. А в рамках программы АСИ “ПроЕДУ по России” в Тульской области разрабатывается концепция гастрофестиваля, который пройдет уже в этом году», — отметила министр туризма Тульской области Елена Мартынова.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.